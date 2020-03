Receita de medicamento de uso contínuo passam a ter 1 ano de validade

Em videoconferência na manhã desta quinta-feira (26), a diretora de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Lucélia Scaramussa Ribas Kryckyj anunciou aos secretários municipais de saúde, a prorrogação do prazo de seis para doze meses, das receitas especiais para medicamentos de uso contínuo.

A nota técnica conjunta entre a Secretaria de Estado da Saúde Superintendência de Vigilância em Saúde, Sistema Único de Saúde e Conselho Regional de Farmácia está sendo repassada a todos os municípios e farmácias de Santa Catarina, pois sua abrange é no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. O presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, Marco Aurélio Thiesen Koerich, também participou da videoconferência.

Desta forma, durante esse período de pandemia do novo coronavírus, as receitas médicas passam a ter 12 meses de validade e não mais os seis meses como de costume. A ampliação desse prazo se aplica a todas unidades do Programa Farmácia Popular, realizado por Drogarias e Farmácias.

A proposta da medida visa impedir que as pessoas, especialmente as idosas, precisem sair de casa e ir aos postos de saúde apenas para a troca da receita. Já os medicamentos sujeitos a controle especial permanecem seguindo os prazos anteriormente estabelecidos.