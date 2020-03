Amandinha coroada pela sexta vez a melhor jogadora de futsal do mundo

Amandinha foi coroada pela sexta vez consecutiva a melhor jogadora de futsal do mundo, pelo site Futsal Planet. Amandinha é #HEXA

Confira a mensagem que ela escreveu em suas redes sociais:

THE BEST PELA 6ª VEZ ACREDITA? Quando acho que já deu pra mim, vem Deus e me surpreende. Com certeza, 2019 foi um dos maiores anos da minha vida. Não falo nem tecnicamente, mas a grandeza das conquistas foram inigualáveis. Estive nas 5 transmissões do futsal feminino no ano, uma luta que abracei junto com as Leoas desde que cheguei aqui (obrigada, SporTV), fui para todas as finais que disputei, meu clube viajou pra Espanha com investimento de patrocinadores próprios que acreditam no nosso trabalho sério e no retorno que a gente oferece, ganhei o primeiro mundial de clubes com o ginásio entupido de gente, joguei final de Taça Brasil ao vivo para o país inteiro com recorde de audiência (opa, não esqueça, estamos falando de futsal feminino!).

Ao longo do ano joguei com condições variadas: a 100%, joguei a 70% e fui elogiada, joguei a 50% e fui criticada e até xingada. Como diz um velho ditado, quem tá na chuva é pra se molhar, não é? Pode bater, eu aguento.Dentro da minha modalidade você pode até questionar a minha qualidade técnica, você pode até ter sua preferência por outras atletas, gostos e opiniões não se discutem, é corretíssimo você ter a sua. Mas uma coisa que nunca vão poder questionar ou falar mal de mim é o tamanho da abdicação e da entrega que dei por uma modalidade incrível e “invisível” chamada futsal feminino. Então, se estou aqui, nesse momento, eu mereço, porque Deus me cobra, me honra, me sustenta. Já teria desistido a muito tempo se não fosse por Ele. Só sabe quem passa. E, como sempre digo, a pessoa e a atleta que me tornei deve muito a todos que forçaram ao aprimoramento, atletas e treinadores do meu time e dos adversários.

Não costumo citar nominalmente ninguém nos agradecimentos porque são muitas pessoas, mas neste eu vou citar duas, primeiro a @barbarapcoelho , e só aqui teria também todas as pessoas que ela me trouxe, mas a Bárbara tem um lugar diferente na minha história e ela sabe o motivo, gratidão eterna; e o 12 @falcao12oficial , porque ao conversar com ele compreendi e aprendi muito mais do que podia imaginar sobre o que é ser atleta diferenciado.

Essa é só a primeira postagem, logo vem mais. GRATIDÃO FUTSAL

