Coronavírus: Serra Do Rio do Rastro terá Barreira Sanitária feita pela Prefeitura de Bom Jardim da Serra

A Prefeitura de Bom Jardim da Serra emitiu um comunicado, que a partir desta quinta (09) estará fazendo uma Barreira Sanitária na Serra do Rio do Rastro, no objetivo de conter o avanço do Coronavírus no município que é a porta de entrada da Serra Catarinense vindo pelo lado sul.

Durante a ação será feita abordagem dos veículos, verificado a temperatura corporal, e a indagação sobre a cidade de origem e o destino dos ocupantes dos veículos.

De acordo com o Prefeito Serginho, não se trata de um bloqueio da rodovia, mas uma medida de segurança em meio a Pandemia do Coronavírus.

Veja na íntegra o comunicado:

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra, através das secretarias da Saúde em pareceria com a Secretaria de Turismo, Policia Rodoviária, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e das Associações de Turismo ABT e ABTER, realizará nos dias:

09,10,11 e 12 de abril de 2020 – das 07:00 às 17:00h.

Uma ação preventiva (Barreira Sanitária) de combate ao Coronavírus, próxima ao Posto Policial Rodoviário, entrada principal do Município “Mirante da Serra” pela estrada considerada como a mais espetacular do Mundo, “SERRA DO RIO DO RASTRO”.

A ação consistirá em:

Verificação de Temperatura corporal,



Indagação sobre a cidade de origem e o destino dos passageiros,

idade e objetivos da viagem.



Serão orientados sobre os cuidados preventivos contra o Coronavírus, serão informados sobre os serviços prestados pelo Município que estão funcionando e os que não estão permitidos atender.