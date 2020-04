Santa Catarina rompe a barreia dos 500 casos confirmados por Covid-19

Estado tem 501 casos confirmados e 17 mortes causadas por Covid-19

Santa Catarina chegou a 501 casos confirmados de pessoas com Covid-19 nesta quarta-feira, 8. O número representa um acréscimo de 9,6% em relação ao dia anterior. O Governo do Estado também registrou duas novas mortes causadas pelo coronavírus, e o total chega a 17.

Os óbitos mais recentes são de dois homens idosos, de Antônio Carlos e Criciúma, com 79 e 87 anos, respectivamente. Há 52 pacientes internados em UTIs com diagnóstico confirmado de Covid-19, sendo 23 em leitos SUS e 29 na rede privada. Desde o início da pandemia, 72 pacientes tiveram alta da UTI e passaram para quartos de enfermaria, entre casos confirmados e suspeitos de coronavírus.

O número de municípios com moradores infectados por coronavírus chegou a 65. Nesta quarta, Forquilhinha (Sul), Guabiruba (Vale do Itajaí), São Bento do Sul (Norte) e Tangará (Oeste) entraram para a lista de cidades.

Confira o número de casos confirmados por município:

Águas Mornas – 1

Anita Garibaldi – 1

Antônio Carlos – 9

Araranguá – 4

Balneário Arroio do Silva – 1

Balneário Camboriú – 24

Balneário Gaivota – 1

Biguaçu – 2

Blumenau – 55

Botuverá – 1

Braço do Norte – 17

Brusque – 10

Camboriú – 12

Canelinha – 1

Chapecó – 6

Criciúma – 30

Florianópolis – 123

Forquilhinha – 1

Gaspar – 5

Governador Celso Ramos – 3

Gravatal – 5

Guabiruba – 1

Içara – 1

Imbituba – 6

Indaial – 2

Irati – 1

Itajaí – 26

Itapema – 3

Itapiranga – 1

Jaguaruna – 2

Jaraguá do Sul – 6

Joaçaba – 1

Joinville – 30

Lages – 5

Laguna – 3

Mafra – 1

Morro da Fumaça – 1

Navegantes – 4

Palhoça – 4

Papanduva – 2

Paulo Lopes – 2

Pedras Grandes – 2

Pescaria Brava – 1

Pomerode – 1

Porto Belo – 4

Rancho Queimado – 2

Sangão – 1

Santa Rosa de Lima – 1

São Bento do Sul – 1

São Domingos – 1

São Francisco do Sul – 2

São José – 20

São Lourenço do Oeste – 1

São Ludgero – 3

São Pedro de Alcântara – 1

Siderópolis – 4

Sombrio – 3

Santo Amaro da Imperatriz – 1

Tangará – 1

Tijucas – 2

Timbé do Sul – 1

Timbó – 1

Tubarão – 19

Urussanga – 2

Videira – 1

Outros estados – 7

Outros países – 4

