Serra Catarinense registra o 2º contágio comunitário – Casos de COVID-19 já são 10 na Serra

O aumento de casos confirmados na Serra Catarinense começa a ficar preocupante, tanto que a população deve se cuidar ainda mais com a propagação do Coronavírus na região.

Após ter um caso confirmado em Anita Garibaldi e outro em Rio Rufino, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Lages confirmaram o 8º paciente com Coronavírus na cidade sendo ele o segundo com transmissão comunitária no município.

Sendo assim os outros 06 casos de Lages foram contraídos fora do país ou em outros estados e duas pessoas contraíram dentro de Lages mesmo, por isso é chamado de contágio comunitário.

Destas pessoas 08 pessoas diagnosticadas com o Coronavírus, 07 já estão recuperadas e 01 permanece em internação hospitalar.

O que é transmissão comunitária: São casos de pessoas que se infectaram com a Covid-19, e não estiveram em nenhum país com registro da doença, mas tiveram contato com outro paciente infectado que trouxe o vírus de fora do país. Há casos assim no Brasil.