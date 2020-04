Saúde relata 2 casos suspeitos de covid-19 em São Joaquim

A Secretaria de Saúde de São Joaquim emitiu boletim atualizado na tarde desta última segunda-feira 13 relatando novo fatos acerca do Covid-19 no município.

De acordo com este boletim, São Joaquim possuí 2 casos suspeitos e 15 monitorados.

Veja o boletim na íntegra:

BOLETIM ATUALIZADO – 13/04:⁣

⁣

Hoje, o município possui 02 casos suspeitos, onde os mesmos realizarão os testes no município de Lages (o polo da Serra Catarinense do Covid-19). Os resultados levam em média 48 horas para ficarem prontos, enquanto isso, redobre sua atenção com as normas de segurança ⚠️⁣

⁣

👉🏼E lembrando: Casos Monitorados – Pacientes com sintomas gripais leves ou moderados. Neste caso, a equipe da saúde monitora a evolução ou regressão dos sintomas gripais 🤧⁣

⁣

Fique atento! Cuide-se! Cuidado com as fake news, sempre busque os canais oficiais da Prefeitura. ⁣

⁣

covid19 #coronavirus #prefeiturasj