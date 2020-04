ACISJO e CDL lançam campanha pela saúde do povo joaquinense

A Associação Empresarial de São Joaquim ACSIJO e a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL lançaram nesta semana uma campanha para arrecadar recursos para a fabricação de Equipamento de proteção individual para o Hospital de São Joaquim durante a Pandemia do COVID-19.

Veja como funciona:

Com o objetivo de preparar nosso município, vamos reverter o valor arrecadado através das doações em materiais como linhas, elásticos e TNT para que as costureiras do nosso hospital possam produzir os EPIs! 😷

Faça sua doação de qualquer valor e contribua para que nosso hospital esteja preparado quando mais precisarmos! 🤝

