São Joaquim tem o primeiro caso de Coronavírus confirmado

A Secretaria de Saúde, Prefeitura de São Joaquim e Hospital Sagrado Coração de Jesus confirmaram no início da tarde desta quarta-feira (20) o primeiro caso de Coronavírus (Covid-19).

Trata- se de um senhor de 65 anos, morador do Bairro Santa Paulina, um paciente cardiopata que chegou no Hospital no dia 12 de Maio apresentando hipertensão, diabetes e com sintomas respiratórios.

Ele ficou internado no Hospital Sagrado Coração de Jesus sendo tratado como suspeito e posteriormente foi transferido para Lages onde foi confirmado na manhã de hoje como positivo ao Coronavírus

A Prefeitura de São Joaquim, Secretaria e o Hospital de Saúde irão monitorar os familiares, vizinhos e as pessoas que tiveram contato com este senhor nos últimos dias.