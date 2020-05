Mais dois casos suspeitos da Covid-19 em São Joaquim

A Secretaria Municipal de Saúde, registrou nesta sexta-feira (22), dois novos casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) no município.

Casos confirmados – Até o momento, dois casos foram confirmados. A secretária saúde, no entanto, enfatiza para muita cautela neste momento que inspira muito cuidado diante desta pandemia. Pede para a população prevenir o contágio da doença. As equipes continuam trabalhando no combate ao Coronavírus.

Boletim Epidemiológico atualizado

– 02 aguardando resultado

– 26 monitorados

– 16 descartados

– 02 Confirmados