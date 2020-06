São Joaquim confirma mais um caso e número passa para 9 positivados com COVID-19

A Secretaria de Saúde de São Joaquim informou no final da tarde desta quarta (10) que o município obteve o nono registro de caso confirmado por COVID-19.

De acordo com as informações, o novo caso relatado é de uma moça de 22 anos, em um bairro da cidade, que teve contato com um paciente positivado recentemente. Ela efetuou o teste que apontou positivo em um laboratório particular, apresenta sintomas gripais leves está se recuperando em isolamento domiciliar.

São Joaquim segue firme trabalhando em ações para combater a pandemia do coronavírus tendo casos 40 monitorados e efetuando diversos testes rápidos e testes moleculares enviados ao LACEN (Laboratório Central).

Os números de São Joaquim: