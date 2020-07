São Joaquim registra mais 03 casos de COVID-19 em menos de 24h e número sobe para 15

A Secretaria de Saúde de São Joaquim informou recentemente mais 03 casos Positivados de COVID-19 no município em menos de 24h.

Na quarta-feira (08) a Secretaria de Saúde já havia tornado público o caso positivado de uma senhora de 55 anos, moradora do centro da cidade que possuía algumas comorbidades e que estava em isolamento domiciliar.

Já nesta quinta (09), mais dois casos foram identificados pela Secretaria de Saúde, sendo de uma mulher de 47 anos, moradora do centro da cidade que teve contato com um infectado de Criciúma e também de um caso mais grave de um senhor de 49 anos, morador do Bairro Santa Paulina que teve que ser transferido para a ala do COVID-19 no Hospital Tereza Ramos em Lages.

O números da Saúde em São Joaquim:

70 monitorados

1 internados

15 confirmados

11 recuperados

3 isolamento domiciliar