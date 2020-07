Municípios do Sul de SC irão decretar fechamento total por causa do Covid-19

Os 18 municípios da Amurel irão decretar lockdown por causa da pandemia do novo coronavírus. A região é a primeira do estado a recuar no processo de flexibilização, após o aumento exponencial no número de casos confirmados e óbitos e a reclassificação no nível de risco.

O fechamento total das atividades foi anunciado em reunião com representantes do comitê extraordinário de Tubarão, na noite desta terça-feira (14), no teatro da Arena Multiuso.

Os números são graves. Nos três primeiros meses de pandemia, Tubarão registrou 300 casos. No quarto mês, foram 600 novos pacientes infectados com COVID-19.

Os decretos municipais serão assinados na quarta-feira (14) e valerão pelo período de nove dias.

Com informações do do Extra SC

Municípios da Amurel: