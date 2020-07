Incêndio destrói barracão de máquinas agrícolas na Varginha em Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi acionado as 18h33min desta terça-feira (14) na estrada geral, localidade de Ronda Vila Varginha. As guarnições do ABTR-33, ABTR-175 e ASU-194 deslocaram até local, encontraram uma edificação mista destinada à guarda de máquinas agrícolas, implementos, ferramentas diversas, defensivos e combustível com aproximadamente 150 m².

A guarnição realizou a avaliação da cena, certificou-se do corte de energia elétrica, coletou informações sobre o material dentro da edificação e possíveis vítimas. Após a coleta de informações, a guarnição iniciou o combate ao incêndio pela parte mais próxima à residência do proprietário.

Logo após adentrar no local, a guarnição logrou acesso até um botijão de gás que estava próximos às chamas e retirou o mesmo. Aos poucos foi controlado o incêndio e resfriada a residência do proprietário que era próxima do local atingido.

Foi utilizado cerca de 2000 litros de água no combate às chamas e cerca de 6000 litros de água para o rescaldo, já que no local havia uma grande carga de fogo, totalizando aproximadamente 8000 litros de água entre o combate e o rescaldo.

Com informações Imprensa 5º BBM