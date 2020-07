São Joaquim ultrapassa a barreira dos 100 casos positivos de COVID-19

O gélido município de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, chegou a um número deveramente preocupante de casos de COVID-19, rompendo a barreira dos 100 casos positivados.

A todo momento dezenas e mais dezenas de testes são efetuados pelo poder público no centro de triagem, assim como no LACEN (laboratório central do Estado de Santa Catarina) e também em laboratórios particulares, todo esse processoa resulta em um número cada vez maior de pessoas positivadas pelo novo Coronavírus.

A maioria das pessoas recebem com espanto o resultado informado pela Secretaria de Saúde e pelos laboratórios particulares. Muitos Não não acreditam no resultado, realmente demora muito a cair a ficha, mas a realidade é que o vírus existe e está infectando cada vez mais pessoas na cidade da neve.

Será preciso, mais do que nunca, que as pessoas redobrem os cuidados em relação ao sair na rua, saindo somente quando necessário, evitando aglomeros, festas, lugares públicos, usar máscaras, manter um afastamento social de 1,5m das outras pessoas, lavar as mãos regularmente e usar álcool em gel em abundância.

Na tarde desta última quinta (30), a Secretaria de Saúde de São Joaquim informou a relação de 105 casos positivos de COVID-19, sendo 27 recuperados e 73 em isolamento domiciliar. São Joaquim possui 01 óbito e 266 monitorados com sintomas similares.

Outro fato que chama a atenção é que a Serra Catarinense obteve um aumento significante dos casos em uma única semana. Por isso é necessário que as pessoas tomem cada vez mais os cuidados para evitar a transmissão do COVID-19.

Veja os números: