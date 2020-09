Uniplac oferece fisioterapia respiratória gratuita para recuperados da COVID-19 na Serra Catarinense

A Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac, através do curso de Fisioterapia está oferecendo tratamento gratuito de fisioterapia respiratória e cardíaca para pacientes que se recuperam da Covid-19, na Serra Catarinense.

Segundo o fisioterapeuta e professor Mauricio Pereira Branco, o paciente que foi infectado pelo coronavírus, pode evoluir com alterações na capacidade pulmonar e motora.

“Após a incidência da doença é preciso tratar e reabilitar os problemas funcionais deixados pela doença”, afirma Maurício. “Dentre essas sequelas podemos citar a dispneia, ou seja, a falta de ar, reconhecida no paciente pela sua dificuldade em respirar e diminuição de força nos membros”.

Professor Maurício ainda destaca que os atendimentos na Clínica Escola não são apenas para pacientes acometidos pelo novo coronavírus. “Além da fisioterapia focada na reabilitação das sequelas deixadas pela Covid-19, também oferecemos atendimento para pacientes que precisam de fisioterapia respiratória e cardíaca, de forma geral e com sequelas provocadas por outras doenças”.

No caso dos pacientes com Covid-19, Professor Maurício ressalta que enquanto estiverem no período de contágio, o atendimento será somente online, e somente após sua liberação médica para convívio social, que a reabilitação poderá ocorrer presencialmente na Clínica Escola.

“A tecnologia nos auxilia muito nesta hora. Através de consultas online promovemos um tratamento de reabilitação pulmonar, que serve tanto para os que ficaram hospitalizados, como para aquelas pessoas que tiveram a doença mais branda, mas mesmo assim, ainda sentem alguma dificuldade respiratória ou alguma dificuldade para realizar suas atividades diárias”, explica.