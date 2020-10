Coronavírus em SC: Ministério da Saúde tem interesse em manter habilitações de leitos de UTI/Covid-19 no Estado

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, esteve nesta quarta-feira, 7, em audiência com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para reforçar a proposta de manutenção das habilitações dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) usados no tratamento de Covid-19 no Estado.

Acompanhado do Superintendente do Ministério da Saúde (MS) em Santa Catarina, Rogério Ribeiro, e pelo secretário adjunto da Secretaria Executiva de Articulação Nacional, Noilton Moraes da Silva, Ribeiro recebeu a informação de que há, por parte do Governo Federal, o interesse em manter todos os leitos de UTI/Covid-19 no território catarinense.

Além disso, dos leitos de terapia intensiva solicitados pelo estado de Santa Catarina, 124 serão habilitados nos próximos dias. O investimento nas unidades hospitalares catarinenses será de R$ 17,8 milhões. “É importante ressaltar que o Estado segue atuante e estamos, neste momento, garantindo a manutenção de leitos para tratamento da Covid-19. Igualmente, nossa estratégia também visa garantir os leitos para as cirurgias eletivas que deixaram de ser realizadas durante a pandemia”, destacou Ribeiro.

André Motta Ribeiro também participou de uma reunião no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Acompanhado pelo secretário de Vigilância em Saúde do MS, Arnaldo Correia de Medeiros, debateu a questão de vacinas e insumos para a Covid-19.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação