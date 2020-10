OMS: maioria da população terá de esperar até 2022 para ser vacinada

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a grande parte da população mundial terá de esperar provavelmente até 2022 para ser vacinada contra a covid-19, apesar dos avanços da ciência. O recado foi emitido hoje pela entidade, que insiste que não haverá uma capacidade de produção suficiente para abastecer o mundo com vacinas de forma imediata.

De acordo com a agência, a prioridade será a de garantir a vacina para profissionais do setor de saúde, idosos e pessoas com condições de vulnerabilidade. Juntos, esses grupos não somam sequer 20% das população mundial, hoje estimada em 7,7 bilhões de pessoas..

Para uma pessoa comum, jovem e saudável, talvez será preciso esperar até 2022 para ter a vacina”, declarou a cientista-chefe da entidade, Soumya Swaminathan. Para ela, o mundo deve ter uma vacina em 2021, mas será “em quantidade limitada”.

Soumya indica que a esperança é de que, ao vacinar uma parcela da população, a taxa de mortalidade seja reduzida e que a transmissão possa cair.

Nunca ninguém produziu vacinas nessa quantidade”, disse. “Não é que, no dia 1 de janeiro de 2021, seremos todos vacinados e a vida vai voltar ao normal.Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS

Segundo ela, para que a vacina gere uma imunidade de rebanho, 70% da população mundial terá de receber o produto, cerca de 5 bilhões de pessoas. Nesse momento a cadeia de transmissão seria interrompida.

Fonte UOL