O truque para saber se os ovos que você comprou são frescos ou não

O ovo é um alimento que deve estar presente em nossa dieta pelos benefícios que tem para o nosso organismo. É um produto com excelente perfil nutricional. O consumo deste não acarreta nenhum risco, desde que tenhamos em consideração alguns aspectos tanto no manuseamento como na confecção.

O principal é que adquirimos um produto fresco, pois pode rapidamente perder suas propriedades e se oxidar, principalmente se estiver à temperatura ambiente. Em tese, todos os ovos que compramos no mercado são frescos, mas sempre pode haver exceções , ou podemos não saber se os ovos que ficaram na geladeira por um tempo venceram ou não.

Preste atenção. A casca do novo ovo é áspera e opaca. Por outro lado, quando for um ovo velho, ficará muito mais liso e terá um certo brilho. Porém, se você ainda não consegue dizer se um ovo é fresco ou não, você pode fazer o teste do copo de água que vamos te ensinar.

O ovo é fresco se imerso em água com sal dissolvido a 10% ficar no fundo do recipiente. Se ele flutuar, descarte-o. Não se engane com os ovos já cozidos, eles flutuam. Portanto, faça esse teste com o ovo ainda cru.

Por que isso acontece? Em quanto tempo o ovo deve ser consumido

A explicação é que os ovos, à medida que envelhecem, mudam de densidade “devido ao aumento do espaço na câmara de ar entre as membranas interna e externa. Esse processo faz com que um ovo fresco vá diretamente para o fundo do recipiente; um meio fresco toca a parte inferior, mas sobe um pouco na parte superior; e um antigo sobe diretamente à superfície.

Assim, uma vez quebrado o ovo, também é fácil identificar se estamos lidando com alimentos frescos ou não. A gema e o branco devem ser consistentes. Da mesma forma, uma vez aberto, um ovo fresco não deve apresentar odor de qualquer espécie; o branco deve ser limpo, translúcido e gelatinoso. Se a clara não apresentar essas características e a gema não oferecer relevo, é muito provável que o ovo esteja envelhecido. À medida que o ovo perde frescura, a gema perde consistência e espalha-se.

A autoridade espanhola recomenda que os ovos sejam sempre mantidos na geladeira, colocados com a ponta para baixo. Desde que refrigerados, podem ser consumidos em até 28 dias após a colocação. Claro, se você encontrar um ovo com a casca quebrada ou danificada, não hesite: jogue-o fora.

Por Jerffeson Brandão