Um fluxo menstrual intenso e de longa duração, que te faz sentir mal, NÃO É NORMAL. Atenção!

Não é, nem nunca foi normal se contorcer de cólica ao menstruar.

Você sabia que 1 em cada 3 mulheres sofre com Sangramento Uterino Anormal (SUA), também conhecido como fluxo menstrual intenso, pelo menos em algum momento de suas vidas?

A maior parte dessas mulheres acredita que esse fluxo excessivo faz parte delas e que precisam conviver com os problemas que ele causa e com o impacto que isso pode ter em suas vidas. Não sabem que o que estão passando não é normal, e que tem tratamento.

Para empoderar, informar e disponibilizar toda ajuda necessária para que as mulheres conheçam seus corpos e entendam que sofrer com um fluxo menstrual intenso não é normal, as ONGS Crônicos do Dia a Dia (CDD) e Plano de Menina, com apoio da Bayer, fazem parte do movimento “NÃO É NORMAL” e oferecem apoio a quem sofre com SUA.

Segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), o sangramento é considerado anormal quando há perda excessiva de sangue, interferindo nas atividades físicas e sociais, além de poder alterar a qualidade de vida da mulher.

Na prática, isso acontece quando você evita atividades ou situações que te fazem vulneráveis a vazamentos, quando a necessidade de troca de absorvente é tão frequente que impacta seu cotidiano, ou, em casos mais graves, quando a perda de sangue é tão grande que tem consequências físicas, como a anemia.

Mesmo sendo pouco falado, o SUA é responsável por grande número das consultas ginecológicas, segundo a Febrasgo. Na maioria das vezes, o sangramento é de pequena intensidade e não compromete o estado geral físico das pacientes. Mas, em algumas situações, pode ser mais grave. As causas do SUA são variadas, e é essencial consultar um médico para a correta abordagem da sua situação.

Se sua menstruação dura mais de sete dias, se você sente necessidade de usar absorvente interno e externo ao mesmo tempo, se acorda durante a noite para trocar o absorvente, se muda sua rotina por medo de vazamentos, fraqueza ou cólicas, isso não é normal. Converse, troque experiências com suas amigas, procure ajuda médica. Se você quer saber mais, pode responder a um questionário no site www.suanaoenormal.com.br e conversar com o seu médico sobre o resultado. Pode não ser nada. Ou pode ser SUA, que tem tratamento.

O que não pode é achar normal se sentir mal com seu fluxo menstrual.

Informações Viver Mais