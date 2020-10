Campanhas de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite terminam nesta sexta, dia 30

As Campanhas de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite entraram na última semana. A data final para vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos dentro das campanhas é nesta sexta-feira, dia 30 de outubro.

Até o momento, Santa Catarina conseguiu vacinar na Campanha contra a Poliomielite metade do total de crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos que deveriam ser vacinadas. De uma população-alvo de 342.825 crianças, 168.825 compareceram ás unidades de saúde para tomar a gotinha. Importante ressaltar que nesta Campanha todas as crianças, independentemente da situação vacinal, devem ser vacinadas.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), Lia Quaresma Coimbra, ressalta que a população catarinense não pode relaxar e deixar de vacinar os filhos. “A falta de vacinação nos deixa vulneráveis. Foi graças a adesão da população que conseguimos eliminar a poliomielite não só no Estado, como em todo o país e não queremos que ela retorne”, esclarece.

O Brasil não detecta casos de poliomielite (paralisia infantil) desde 1990 e em 1994 recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a Certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território. Em Santa Catarina, os últimos registros da doença foram em 1989.

Campanha de Multivacinação também segue até o dia 30

A atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos também continua até o dia 30 deste mês. Nesta Campanha, não há uma meta numérica específica. O principal objetivo é conseguir resgatar crianças e jovens que, por algum motivo, deixaram de tomar as doses indicadas no Calendário Básico de Vacinação e, consequentemente, aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

Vacinas oferecidas durante a campanha

As vacinas que estão sendo oferecidas durante a Campanha são as que fazem parte do Calendário Básico de Vacinação 2020 da Criança e do Adolescente.

Febre amarela

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)

dT (difteria e tétano)

Meningocócica ACWY (doença meningocócica ACWY)

HPV quadrivalente (HPV tipos 6, 11, 16 e 18)

Poliomielite

BCG (formas graves de tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenzae b e hepatite b)

Rotavírus (diarreia por rotavírus)

Pneumocócica 10 (doença pneumocócica invasiva para os 10 sorotipos)

Meningocócica C (doença meningocócica C)

Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela (catapora)

