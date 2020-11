Benefícios para o corpo: 12 minutos de exercícios intensos já alteram biomarcadores no sangue

O corpo humano foi criado para o movimento, se você tem uma vida sedentária, está na hora de pensar em formas de se mexer mais. Ter uma vida ativa melhora seu bem-estar e evita inúmeras doenças.

Pequenas rajadas de exercícios físicos têm mais impacto em nossos corpos do que imaginávamos, é o que aponta um novo estudo. Apenas 12 minutos de atividade intensa são suficientes para alterar de modo significativo os biomarcadores da saúde metabólica no sangue das pessoas.

Os pesquisadores analisaram 411 homens e mulheres de meia-idade e suas reações a 12 minutos de exercícios físicos vigorosos. O exercício teve efeito em mais de 80% dos metabólitos circulantes de sangue dos participantes. O que isso quer dizer? Esses metabólitos podem atuar como indicadores de saúde cardiometabólica, cardiovascular e de saúde em longo prazo.

Ou seja, o estudo sugere que mesmo um curto período de atividade física é suficiente para beneficiar alguns dos principais processos biológicos do corpo.

Efeitos de breves exercícios físicos

O Dr. Gregory Lewis, especialista em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco no Massachusetts General Hospital (MGH), explicou um pouco do estudo. “Muito se sabe sobre os efeitos do exercício nos sistemas cardíaco, vascular e inflamatório do corpo, mas nosso estudo fornece uma visão abrangente do impacto metabólico do exercício”.

Assim, a pesquisa demonstra esse impacto ao vincular vias metabólicas específicas a variáveis de resposta ao exercício físico e resultados de saúde a longo prazo. O surpreendente para os pesquisadores foram os efeitos que uma breve sessão de exercício pode ter sobre os níveis circulantes de metabólitos os quais governam funções corporais importantes. Como, por exemplo, resistência à insulina, estresse oxidativo, reatividade vascular, inflamação e longevidade.

Com informações So científica