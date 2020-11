Mundo registra maior número diário de mortes por Covid – Mais de 12 mil em um só dia

Universidade Johns Hopkins (uma instituição de ensino superior privada e sem fins lucrativos, situada em Baltimore, Maryland, Estados Unidos) relatou nesta última quarta (25) que o mundo obteve um recorde de casos diários de mortes, ultrapassando chegando a marca de 12.785 óbitos em apenas um só dia.

Ainda de acordo com as informações da universidade o mundo estava 4 dias seguidos com um marca na casa de 11 mil mortes. Agora essa marca últrapasa o númeor de 12 mil.

Os países com mais óbitos são:

Estados Unidos: 259 mil

Brasil: 170 mil

Índia: 134 mil

México: 102 mil

Reino Unido: 55,9 mil

Itália: 51,3 mil

França: 50,3 mil

Irã: 45,7 mil

Espanha: 43,6 mil

Argentina: 37,3 mil