Uma avó de 90 anos é a primeira a receber a nova vacina contra o COVID-19 em um momento histórico

Margaret Keenan – conhecida como Maggie pelos amigos e familiares – comemorou com uma xícara de chá depois de receber a vacina salva-vidas de Covid às 6h31 em seu hospital local em Coventry na Inglaterra.

Ela está entre as pessoas a receber a vacina no que está sendo chamado de V-Day, depois que o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a começar a usar a vacina Pfizer depois que os reguladores aprovaram seu uso na semana passada.

Maggie, que fará 91 anos na próxima semana, disse: “Sinto-me muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 , é o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que finalmente posso esperar passar um tempo com minha família e amigos no ano novo, depois de ficar sozinha na maior parte do ano. ”

“É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que finalmente posso ficar ansioso para passar um tempo com minha família”

Margaret Keenan É A Primeira Britânica A Receber Uma Injeção De Covid