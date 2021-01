Do planejamento ao início da vacinação, entenda como foi a logística em Santa Catarina

Fotografias e vídeos dos primeiros catarinenses a receber a dose em diversos municípios levaram esperança a todas as regiões. O registro dessas imagens e o início bem-sucedido da imunização foi precedido de um planejamento que iniciou várias semanas antes de chegarem as primeiras doses.

O trabalho conjunto das forças de Segurança Pública e das equipes de Saúde do Governo de Santa Catarina garantiu a agilidade na entrega das vacinas contra a Covid-19 em todas as regiões catarinenses. A força-tarefa assegurou que as doses chegassem nas condições ideais e com segurança para serem aplicadas nos primeiros cidadãos.

O primeiro passo para garantir o sucesso da distribuição foi o planejamento. Ainda na metade de dezembro, o Governo de Santa Catarina concluiu o Plano Estadual de Vacinação. O documento de 25 páginas apresentou em detalhes a situação dos insumos necessários à imunização, a disponibilidade de recursos humanos e as condições para o transporte e armazenamento (veja aqui o Plano na íntegra).

Plano Estadual de Vacinação foi lançado no dia 16 de dezembro. Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom (mais fotos)

A partir daí, o governador Carlos Moisés determinou a adoção de todas as providências para assegurar o início da vacinação o mais breve possível, tão logo as doses fossem disponibilizadas pelo Governo Federal. O Estado já dispunha das seringas e agulhas necessárias para o início da vacinação.



Superintendente de Vigilância em Saúde visita centro de distribuição para acertar detalhes de logística. Foto: Robson Valverde/SES (mais fotos)

Na madrugada da última segunda-feira, dia 18, o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, deslocou-se a São Paulo (SP) para encaminhar a chegada das primeiras doses, junto do ministro da Saúde, Eduardo Pazzuello.

Doses saíram de Guarulhos (SP) rumo a SC para catalogação e distribuição aos municípios. Foto: Cristiano Estrela/Secom (mais fotos)

As vacinas chegaram ainda pela manhã de segunda-feira na Base Aérea de Florianópolis (BAF) e, por volta das 14h, deram entrada no Centro de Distribuição da SES.

Chegada do primeiro lote da vacina no Centro de Distribuição da SES. Foto Ricardo Wolffenbüttel/Secom (mais fotos)

No fim da tarde, um ato simbólico no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, em São José, marcou oficialmente o início da vacinação no estado. Na ocasião, foram vacinados os primeiros moradores de Santa Catarina: o enfermeiro Júlio César Vasconcellos de Azevedo, de Florianópolis; a gestora ambiental Eunice Antunes (nome indígena Kerexu Yxapyry), liderança da terra indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça, e o idoso João de Jesus Cardoso, que reside em uma instituição de longa permanência em São José.

João de Jesus Cardoso, de 81 anos, foi um dos primeiros imunizados. Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom (mais fotos)

A segunda-feira encerrou com uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representantes do Governo do Estado e dos municípios, que definiu as quantidades de doses que seriam distribuídas para cada região.

A terça-feira, 19, amanheceu com bombeiros militares, policias e profissionais da Saúde já no Aeroporto Internacional de Florianópolis, providenciando o carregamento das doses para as regiões que o receberiam por via aérea.

Na manhã de terça, vacinas foram embarcadas para serem distribuídas por SC. Foto: CBMSC (mais fotos)

A aeronave Arcanjo 02 decolou da Capital às 8h e distribuiu as vacinas em Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste.Concórdia

Chapecó

Videira

Xanxerê

São Miguel do Oeste

Por terra, com escolta da Polícia Militar, as doses chegaram às regionais de saúde de Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Itajaí, Blumenau, Joinville Jaraguá do Sul, Araranguá, Lages, Rio do Sul e Mafra.

Por volta das 15h, todas as regiões já haviam recebido as vacinas. No mesmo dia, vários municípios iniciaram a imunização.

Segundo o governador Carlos Moisés, Santa Catarina já está preparada para a distribuição de mais doses tão logo elas sejam enviadas pelo Ministério da Saúde.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina