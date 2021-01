Coronavírus em SC: Estado recebe lote com mais 21,6 mil vacinas CoronaVac

Santa Catarina recebeu, na tarde desta segunda-feira, 25, um lote com mais vacinas CoronaVac para distribuição às regionais de saúde. O desembarque do voo que trouxe um lote com 21,6 mil unidades ocorreu às 13h20 no Floripa Airport, na Capital. A carga foi inspecionada por servidores do Ministério da Saúde e da Diretoria de Vigilância Epidemiológica e já seguiu para o almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, em São José.

A carga foi antecipada de um novo lote de vacinas previsto para ser encaminhado a Santa Catarina no decorrer desta semana. Com isso, já são 212 mil doses entregues ao estado. Na semana passada, já haviam sido entregues 144 mil doses da CoronaVac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. No domingo, foram entregues 47,5 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, reforçou que a estratégia de logística da SES, criada ainda em novembro, tem sido importante para garantir a agilidade na entrega das vacinas. “A agilidade é fundamental nesta etapa importante da luta contra a Covid-19, que é a vacinação dos catarinenses”, destacou.

As doses devem ser distribuídas a partir de terça-feira, 26, às regionais.

