Polícia Militar Ambiental prende dois homens no interior de São Joaquim

A prisão aconteceu no último domingo (24), enquanto a Polícia Militar Ambiental – PMA, por meio da sua unidade em Lages, estava em patrulhamento ambiental, prendeu dois homens por porte ilegal de munições na localidade de Santa Isabel, interior do município de São Joaquim.

A guarnição da PMA, foi no local conhecido pela prática ilegal de caça de animais silvestres, se deparou com um veículo em atitude suspeita, sendo que após realizar a conversão para abordagem um dos homens que estava no veículo se evadiu do local em meio a mata com duas espingardas calibre 12, não sendo possível a sua abordagem.