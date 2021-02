Vacinação em SC: Santa Catarina recebe neste domingo nova remessa com 85 mil doses da vacina contra Covid-19 e inicia vacinação nos idosos

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu a confirmação de que um novo lote com 85 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, chegará a Santa Catarina neste domingo, 7 de fevereiro. A previsão de chegada da quarta remessa de doses, no Floripa Airport, em Florianópolis, é às 14h30.





Do aeroporto, as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, que fará a conferência e a recepção, e organizará a logística de distribuição para as 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica das Regionais de Saúde de Santa Catarina.



A distribuição deste novo lote de vacina será realizada na segunda-feira, 8. As doses vão para as regionais de saúde da Grande Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó, Criciúma, Araranguá, Mafra, Lages, Rio do Sul e São Miguel do Oeste. E, mais uma vez, vai contar com o apoio das forças de segurança para que as vacinas cheguem com maior agilidade a todos os 295 municípios catarinenses.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde