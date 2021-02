Coronavírus em SC: Matriz de Risco atualizada aponta 15 regiões em estado gravíssimo

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado, 20, os dados da Matriz de Risco Potencial em relação ao novo coronavírus. Pela nova classificação, 15 regiões do estado se encontram em nível gravíssimo (cor vermelha). Apenas a região Carbonífera manteve a situação Grave (cor laranja).

Em comparação com os dados divulgados no último boletim, no dia 13 de fevereiro, o Alto Vale do Itajaí, Extremo Sul e a região de Laguna passaram do nível grave para o gravíssimo.



>>> Confira a matriz na íntegra

A região Oeste registrou nota 4 (valor mais alto) em todos os quesitos avaliados pela matriz, fato inédito desde sua criação em julho de 2020. A região conta com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Nos quesitos de capacidade de atenção e no de monitoramento, todas as regiões, exceto a Carbonífera, também registraram nota 4.

No dia 19, o estado alcançou a marca de 24.526 mil casos ativos. “A tendência de casos ativos diários se estabeleceu alta, indicando uma nova onda de casos de Covid-19 em Santa Catarina”, explica a analista de dados Bianca Vieira, do Centro de Operações de Emergência em Saúde.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES