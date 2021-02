Rússia detecta primeiros casos de gripe aviária H5N8 em humanos

O governo russo disse que a OMS (Organização Mundial da Saúde) já foi informada das infecções dos sete trabalhadores de granjas na Rússia foram diagnosticados com a gripe aviária H5N8. São os primeiros casos da doença em humanos, segundo a AFP.

Anna Popova, chefe da Rospotrebnadzor, agência responsável por proteger direitos do consumidor e bem-estar dos cidadãos na Rússia, disse que os sintomas do vírus são leves, e que os sete infectados se recuperaram bem.

Ela ainda especificou que, embora tenha “pulado” de aves para humanos, ainda não foram registrados casos em que a H5N8 foi transmitida de um humano para o outro.

“O tempo dirá com que rapidez as mutações subsequentes levarão ao vírus a superar essa barreira”, comentou, de acordo com a agência russa Interfax.

Com informações Uol