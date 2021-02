Após atingir 100% em poucos dias, Hospital de São Joaquim terá agora 40 leitos de COVID

A situação em São Joaquim, na Serra Catarinense, se tornou mais complicada poucos dias após o hospital Sagrado Coração de Jesus abrir 08 leitos para tratamento da Covid-19.

A ala da Covid, que recebe pacientes de São Joaquim e de outras regiões, lotou, fazendo com que o hospital precisasse abrir mais 02 leitos, ficando com um total de 10. Mesmo assim, a capacidade de 100% foi atingida em poucas horas, visto o alto número de contaminados desta última onda na região.

Com isso, o Hospital já se prepara para abrir mais 30 leitos, chegando ao total de 40 leitos para atender a pacientes com Covid-19 de São Joaquim e também de outras regiões.

A localização dos leitos de Covid é no andar inferior do hospital, em uma ala mais reservada. Uma parede do Hospital foi derrubada e uma nova porta está sendo instalada no local para servir de entrada para os pacientes de COVID-19.

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, declarou que o município vai seguir as restrições de Lockdown impostas pelo Governo do Estado: “O município de São Joaquim vai seguir o decreto estadual e hoje a tarde temos reunião com a Amures, para discutir se teremos medidas além da do governador. A princípio, seguiremos o decreto estadual para fazermos todas as exigências e direcionamentos que o estado está propagando. Com isso, serão abertos novos leitos de covid em São Joaquim” finalizou o prefeito, Giovani Nunes

Na reunião com a Associação de Municípios da Região Serrana – AMURES, que ocorrerá na tarde desta sexta (26), os prefeitos irão decidir também como irá acontecer o Lockdown na Serra Catarinense e se deverão ou não impor medidas mais restritivas além das que já estão publicadas pelo governo do Estado.

Por Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Joaquim