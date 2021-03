Triagem da Covid em São Joaquim tem aumento de 197% de atendimentos em relação ao começo de fevereiro de 2021

O Centro de Triagem de São Joaquim está recebendo um aumento expressivo de pessoas que procuram por atendimento nesta nova e crucial fase da pandemia.

O espaço destinado para a triagem de pacientes com COVID-19, localizado no Salão paroquial, no centro de São Joaquim, registrou um aumento considerável de procura neste início do mês de março e bateu o primeiro recorde de 2021 em número de atendimentos.

Segundo Secretaria de Saúde, esse número não ultrapassava a média de 32 pacientes diários no mês de janeiro, porém no dia 01 de março o Centro de Triagem registrou 100 atendimentos e o número subiu nesta terça, onde foram registrados 104 atendimentos. Relativamente os primeiros dias de março tem sido o triplo da média de janeiro e representa uma alta de 197% em relação ao primeiro dia de fevereiro.

A Prefeitura de São Joaquim e a Secretaria de Saúde já pretendem fazer um horário estendido para atender a alta demanda de atendimento que tanto preocupa o município de São Joaquim.

“Estamos preocupados com a grande procura pelo atendimento no Centro de Triagem, onde nos últimos 02 dias ultrapassamos mais de 100 atendimentos diários, iremos fazer uma chamada pública emergencial e retornar com atendimento em horário estendido até no centro de triagem. Vamos torcer que consigamos a adesão de profissionais para essa tarefa.” Destacou o prefeito Giovani Nunes.

Atualmente o centro de triagem está atendendo das 8h às 12h e das 13min ás 17h e conta com uma equipe de 02 médicos, 04 técnicas em enfermagem, 02 enfermeiras e 01 agente de serviços gerais.

De acordo com último boletim divulgado nesta última terça, o município de São Joaquim já possui 1.133 casos confirmados, 823 pessoas vacinadas, 1025 casos recuperados, 10 internados, 79 pessoas em isolamento domiciliar, 114 casos sendo monitorados, 19 óbitos e 30% de Ocupação em Leitos COVID no Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Os números da Triagem em São Joaquim:

Janeiro:

732 Atendimentos,

324 Testes rápido,

45 Positivos,

03 Pacientes encaminhados

Fevereiro

976 Atendimentos

352 Testes rápido,

52 Positivos e

14 Pacientes encaminhados

Março (Apenas os dias 01 e 02)

204 Atendimentos

72 Testes Rápidos

11 Positivos

00 Pacientes Encaminhados