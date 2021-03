Vacinação em SC: Governo do Estado recomenda que municípios intensifiquem vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), emitiu uma nota de alerta aos municípios catarinenses com algumas recomendações para que a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 seja intensificada em todo o estado.

De acordo com o documento, os municípios devem definir estratégias para que, a partir do recebimento de nova remessa de doses, seja dada imediata continuidade à aplicação das vacinas nos grupos prioritários pactuados em CIB e elencados no Plano Estadual de Vacinação. O principal objetivo é acelerar a campanha em todo o estado.

“O estado tem recebido pequeno quantitativo de doses, mas elas têm vindo com certa frequência, praticamente todas as semanas, portanto essas doses não podem ficar paradas. A nossa orientação é para que elas sejam aplicadas assim que chegarem aos municípios. Caso um município encerre a vacinação nos idosos com 80 ou mais, por exemplo, tem autonomia para iniciar a vacinação nos idosos com 79 anos, 78 anos e assim sucessivamente”, explica a gerente de imunização da DIVE/SC, Arieli Fialho.

Estratégias de vacinação

No documento, são citados alguns formatos de organização, para acelerar a aplicação e cumprir as medidas de prevenção. Algumas opções são a ampliação do horário de atendimento ou oferecimento de horários alternativos para vacinação; a realização de atendimento domiciliar para pessoas com dificuldade de locomoção; aplicação no esquema drive-thru, e a busca ativa nos grupos prioritários que apresentam baixa cobertura.

Confira aqui a Nota de Alerta completa com orientações aos municípios.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde