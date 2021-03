Klabin realiza nova doação de equipamentos hospitalares ao Tereza Ramos

Nesta doação foi investido aproximadamente R$2 milhões em equipamentos, entre eles nove ventiladores pulmonares, nove monitores, um ventilador de transporte e outros aparelhos como bombas de infusão, kits de higiene e proteção individual.

Diante do atual cenário da pandemia, que chegou à fase mais crítica na região do Planalto Serrano catarinense, e para auxiliar no enfrentamento da Covid-19, a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, realizou nesta terça-feira (9 de março) uma importante doação de equipamentos hospitalares para o Hospital Geral Tereza Ramos. A entrega foi acompanhada pelo prefeito Antonio Ceron, o secretário municipal da Saúde, Claiton Camargo e pelo diretor do hospital, Maurício Batalha.

Nesta doação foi investido aproximadamente R$2 milhões em equipamentos, entre eles nove ventiladores pulmonares, nove monitores, um ventilador de transporte e outros aparelhos como bombas de infusão, kits de higiene e proteção individual. “Registro aqui meu agradecimento mais uma vez à empresa Klabin pela parceria nesse momento delicado. Esses equipamentos, sem dúvida farão a diferença na luta contra a Covid-19. Vamos trabalhar para que o mais breve possível eles estejam em pleno funcionamento e salvando vidas”, declara o prefeito Antonio Ceron.

Desde o início da pandemia, a Klabin tem realizado diversas doações e iniciativas com o intuito de auxiliar a população no combate à Covid-19. Os recursos têm sido destinados a ações voltadas à saúde e assistência social, principalmente nas regiões onde a empresa mantém atuação.

Em julho do ano passado a produtora e exportadora de papel para embalagens já havia feito uma doação de 15 aparelhos respiradores para o tratamento do novo coronavírus em Lages. E em dezembro teve o repasse de mais dez respiradores e outros equipamentos essenciais ao enfrentamento da doença ao Hospital Tereza Ramos.

