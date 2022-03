Prefeitura de São Joaquim adquire nova retroescavadeira 

O Município de São Joaquim passa a contar com mais uma retroescavadeira 0KM para auxiliar as comunidades do interior que estão sendo afetadas pela estiagem que assola a região.

A máquina é destinada para a pasta da Agricultura, onde os trabalhos serão melhores desempenhados em prol dos moradores das localidades.

A retroescavadeira teve o investimento de R$ 300.000,00 mil do Governo do Estado e R$ 164.300,00 de contrapartida da Prefeitura de São Joaquim com o custo final de R$ 464.300,00.

“Esta máquina veio em boa hora, estamos aos poucos aumentando nossa frota para melhor atender nossas comunidades do interior, quero agradecer ao Lucas Neves e ao Governador Carlos Moisés por ajudar nesta aquisição”, destaca o Prefeito, Giovani Nunes.

Fotos: Dionata Costa