Coronavírus em SC: Estado recebe equipe da Organização Pan-Americana da Saúde para apoiar ações de controle da Covid-19

Santa Catarina recebe novamente uma equipe da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para visitas técnicas em unidades de atendimento hospitalar para discutir os processos de atendimento, manejo e monitoramento de pacientes com Covid-19. Além de propor ações para melhorar o fluxo assistencial entre as unidades de atenção primária e as unidades hospitalares e de pronto atendimento nos municípios das regiões da Grande Florianópolis, Sul, Foz do Rio Itajaí e Nordeste Catarinense.

As visitas começaram na terça-feira, dia 9, por Criciúma. Eduardo Macário, superintendente de Vigilância em Saúde (SUV), explica que também houve reunião com gestores e técnicos das unidades hospitalares da cidade, juntamente com os profissionais da Atenção Básica e da vigilância em saúde. “Essa equipe da OPAS veio trazer o conhecimento que possui no enfrentamento à pandemia. São os mesmos profissionais que visitaram a região Norte do país, nos estados do Amazonas, Roraima e Acre”, comenta Macário.

Faz parte da comitiva da OPAS a consultora Ho Yeh Li, médica infectologista, Coordenadora da UTI do Hospital de Clínicas de São Paulo/SP. “A OPAS tem como missão colaborar com o estado de SC para trazer experiências de sucesso e auxiliar os serviços de saúde na oportunidade de melhorias para enfrentamento da fase mais crítica da pandemia”, explica a médica.

Na agenda de quarta-feira, dia 10, estavam agendadas visitas ao município de Araranguá e também Camboriú. E nesta quinta-feira, 11, vistorias a Itajaí e Joinville.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde