SC: agricultura familiar vai fornecer 110 toneladas de alimentos pelo PAA

Agricultores familiares de Santa Catarina começam, nesta semana, a entregar 110 toneladas de produtos adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS). A compra vai contemplar 39 produtores rurais dos municípios de Forquilhinha e Xaxim.

O investimento nestes projetos é de R$ 296 mil e será aplicado na compra de frutas, verduras, legumes, panificados, farinha de milho e arroz beneficiado. Os alimentos vão atender cerca de 20 mil pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional amparadas por entidades assistenciais nos dois municípios

Em Xaxim, município do oeste catarinense, o investimento será de R$ 184 mil, beneficiando 23 agricultores familiares. Os produtos serão doados à Fundação Hospitalar, Secretaria da Assistência Social e Secretaria da Educação, para atendimento a 5.878 pessoas.

Na região sul do estado, o município de Forquilhinha receberá R$ 112 mil. O projeto vai contemplar 16 agricultores familiares e 14.396 pessoas assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), pela Associação Bairro da Juventude, pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), pela Pastoral da Criança e pela Secretaria da Educação.

Os projetos são financiados com recursos do Ministério da Cidadania e fazem parte da ação emergencial do governo federal de enfrentamento dos efeitos da pandemia de COVID-19.

Fonte Agro Link