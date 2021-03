Vacinação em SC: Doses da Coronavac recebidas nesta quarta começam a ser distribuídas

O Governo do Estado iniciou a distribuição de metade das 147.400 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que chegaram a Florianópolis nesta quarta-feira, 17. Até esta quinta, 18, todas as doses estarão distribuídas.



No início da tarde de quarta, as centrais regionais de Joinville, Grande Florianópolis, Criciúma, Blumenau e Itajaí retiraram as doses na Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José. A regional de Criciúma ficará responsável pelas doses das regionais de Tubarão e Araranguá e a de Joinville pelas doses das centrais de Jaraguá do Sul e Mafra.

Na quinta, 18, às 7h, o restante das vacinas serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros para as centrais do Oeste e Meio-Oeste: Joaçaba, Videira, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê e Concórdia. A previsão é que todas as doses sejam entregues até o início da tarde. As vacinas de Lages e Rio do Sul serão transportadas pela Dive, via terrestre. Todos os veículos serão escoltados pela Polícia Militar.

Conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS), o Estado encaminhou 73.700 doses às centrais regionais para garantir a aplicação da primeira dose (D1) nos grupos prioritários. A segunda dose D2 será encaminhada posteriormente, tendo em vista que o intervalo de aplicação entre D1 e D2, da Coronavac, é de duas a quatro semanas.

As doses que chegaram nesta quarta, 17, a Santa Catarina serão destinadas à vacinação dos trabalhadores da saúde e dos idosos com idade entre 75 a 79 anos – 47%, totalizando 81% deste grupo na região Oeste e 60% nos demais municípios.

Com relação aos trabalhadores da saúde, devido ao pequeno quantitativo de doses enviadas ao estado para este público-alvo, um total de 11.648, as doses serão distribuídas para os municípios que informaram à Dive a existência de trabalhadores de saúde não vacinados nas unidades hospitalares. “Nesse levantamento, contabilizamos 11.079 trabalhadores de saúde destas unidades que ainda não foram vacinados. Por esse motivo, vamos destinar essas doses a esses profissionais tão essenciais neste momento”, explica a gerente de imunização da Dive, Arieli Schiessl Fialho.

>>> Confira a tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da SES às secretarias municipais de Saúde sobre a continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19

Doses recebidas no dia 3 de março também serão distribuídas

A outra metade das 91.200 doses da vacina Coronavac recebidas no dia 3 de março também serão distribuídas com essa nova remessa. O estado havia encaminhado 45.600 vacinas nos dias 3 e 4 de março para aplicação da primeira dose e agora vai enviar o restante para aplicação da D2.

“Para ser considerada imunizada, a pessoa precisa ter tomado duas doses da vacina. Portanto, orientamos que os municípios definam estratégias para aplicação desta segunda dose, no intervalo adequado, que é de 2 a 4 semanas entre uma dose e outra’, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive.

Balanço: 413.738 mil doses da vacina foram aplicadas no estado





O Balanço Parcial de Vacinação contra a Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta, 17, traz um aumento de 12.408 no número de doses aplicadas em um comparativo com o balanço anterior divulgado na segunda, 15. De acordo com o boletim foram aplicadas 413.738 doses da vacina nos grupos prioritários.

Do total de doses aplicadas, 311.146 correspondem à primeira dose e 102.592 à segunda. O balanço é elaborado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) com informações fornecidas pelos municípios catarinenses.

>>> Confira aqui o balanço parcial atualizado da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina por municípios (17/03/2021)

Doses recebidas

Santa Catarina já recebeu um total de 730.840 doses das vacinas Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan em nove remessas. Este último lote com 147.400 doses foi o maior já recebido desde o início da Campanha de Vacinação.

As doses foram encaminhadas ao estado nesta ordem:

18.01.2021 – 144.040 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 08/02 e D2: 25/02)

24.02.2021 – 59.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/02)

24.02.2021 – 48.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 25/02 e D2: 10 e 11/03)

03.03.2021 – 91.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 45.600 (D1: 03 e 04/03 e D2: 17 e 18/03)

10.03.2021 – 86.400 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 43.200 (D1: 10 e 11/03)

17.03.2021: 147.400 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 73.700 (D1: 17 e 18/03)

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde