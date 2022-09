Festa Nacional da Maçã: Shows de Paulinho Mocelim e Dazaranha, na quinta-feira (8), entrada gratuita; Veja a programação

E no segundo dia da 22° Festa Nacional da Maçã nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, com entrada gratuita, será a vez do gaiteiro Paulinho Mocellin, do sucesso Camionete Branca, que irá se apresentar no palco principal e também a vez do reggae-rock de Dazaranha, onde quebrará um recorde como a banda que mais se apresentou em edições da Festa da Maçã.

Programação/ Quinta-feita (08/09)

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

14h00 — Show musicais “músicos destaques do Festival Municipal da Canção e convidados” — Palco Gala;

19h00 — Show Musical com Zé Henrique — Palco Gala;

20h00 — Show Banda San Marino — Palco Gala;

22h00 — Show com Paulinho Mocelim — Arena Fuji;

23h30 — Show com Dazaranha — Arena Fuji.