Vacinação em SC: COES decide realizar grande ação contra Covid-19 neste fim de semana

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) do Governo de Santa Catarina decidiu, em reunião realizada nesta quinta-feira, 18, promover uma grande ação de vacinação dos idosos durante este fim de semana, 20 e 21 de março. Para isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vai enviar, nesta sexta-feira, 19, mais 73.700 doses da vacina Coronavac às 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. As UDVEs serão responsáveis por encaminhar as doses para os 295 municípios catarinenses.

“Nosso esforço neste momento é em manter a agilidade na entrega das doses recebidas e intensificar a vacinação em todas as regiões. Precisamos imunizar o grupo prioritário para conter o avanço da pandemia. Contamos com os catarinenses para que se vacinem no momento em que forem chamados e mantenham todas as medidas de prevenção”, destacou o governador Carlos Moisés.

As 73.700 doses que serão encaminhadas nesta sexta-feira, 19, são as que chegaram ao estado na última quarta, 17, e estavam armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio. A outra metade já havia sido encaminhada entre os dias 17 e 18 de março. A previsão é que o Estado receba nova remessa de doses no fim de semana.

“Considerando a situação epidemiológica da Covid-19 no estado, o COES achou prudente acelerar a vacinação dos idosos, que é um público vulnerável e que possui um alto risco de desenvolver formas graves da doença. Por isso, iremos encaminhar essa nova remessa de vacinas para que todos os idosos acima de 75 anos possam ser imunizados no fim de semana. Além disso, será possível iniciar a vacinação dos idosos de 70 a 74 anos, que serão convocados pelos municípios de acordo com a quantidade de doses disponíveis”, esclarece Eduardo Macário, superintendente de Vigilância em Saúde de SC.

Distribuição começa 10h30

A distribuição será iniciada pela manhã e, assim como nas outras vezes, será realizada via terrestre e aérea. Às 10h30, o avião do Corpo de Bombeiros Militar decola de Florianópolis com as doses das centrais regionais de Lages, Joaçaba, Videira, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê e Concórdia. Às 11h, o caminhão da DIVE segue com as doses de Rio do Sul. Nesse mesmo horário, as centrais regionais de Joinville, Grande Florianópolis, Criciúma, Blumenau e Itajaí fazem a retirada na central estadual. A regional de Criciúma ficará responsável pelas doses das centrais de Araranguá e Tubarão e a regional de Joinville pelas de Jaraguá do Sul e Mafra. Todos os veículos serão escoltados pela Polícia Militar.

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (COSEMS/SC) participou da reunião do COES, que definiu a estratégia de intensificação da vacinação para esse fim de semana, e vai articular com todos os municípios para que promovam, de forma imediata, a aplicação das doses. Para o maior alcance da campanha, é fundamental que os municípios promovam diferentes estratégias de vacinação, de forma a evitar aglomerações, mas buscando vacinar o maior número possível de pessoas. Todos que forem se imunizar devem levar um documento de identidade para comprovação da idade e usar a máscara, além de respeitar o distanciamento social. Essas atitudes devem ser mantidas mesmo após a aplicação da segunda dose da vacina, que ocorrerá em um prazo máximo de 28 dias.

Doses recebidas

Santa Catarina recebeu um total de 730.840 doses das vacinas Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan. As doses foram encaminhadas ao estado nesta ordem:

18.01.2021 – 144.040 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 08/02 e D2: 25/02)

24.02.2021 – 59.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/02)

24.02.2021 – 48.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 25/02 e D2: 10 e 11/03)

03.03.2021 – 91.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 45.600 (D1: 03 e 04/03 e D2: 17 e 18/03)

10.03.2021 – 86.400 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 43.200 (D1: 10 e 11/03)

17.03.2021: 147.400 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 17 e 18/03 | D1: 19/03)

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde