Governadora debate melhorias na Saúde e Infraestrutura com a diretoria da Fecam

A governadora Daniela Reinehr recebeu a diretoria da Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) para uma audiência na tarde desta quinta-feira, 08, no Centro Administrativo. O encontro teve como pauta o combate à Covid-19 e melhorias na infraestrutura de Santa Catarina. Além do presidente da Fecam, Clenilton Pereira, também participaram a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, o secretário da Infraestrutura, Leodegar Tiscoski, e o chefe da Casa Civil, Gerson Schwerdt.

A governadora reforçou aos prefeitos a necessidade de ampliar as parcerias, especialmente para agilizar o processo de vacinação no Estado. Segundo ela, a convergência das ações entre os entes federativos é essencial para superar o momento de adversidade.

“O nosso espírito é de cooperação. O Governo do Estado está aberto para contribuir com os municípios catarinenses de forma a superar essa pandemia o mais rapidamente possível. Nosso desejo é poder dizer em breve que Santa Catarina foi o primeiro estado a concluir a vacinação”, afirmou Daniela Reinehr.



Foto: Mauricio Vieira / Secom



O presidente da Fecam ressaltou seu apoio ao Governo do Estado e destacou as ações da entidade para viabilizar a chegada de mais vacinas aos municípios catarinenses.

“A Fecam é apartidária. Nosso intuito é contribuir para o fortalecimento do municipalismo em Santa Catarina e o apoio do Governo do Estado é essencial para isso”, destacou Pereira.

Na opinião da secretária Carmen Zanotto, os esforços para a chegada de novas vacinas são válidos e a prioridade no momento é auxiliar os municípios para acelerar o processo de imunização. Para isso, está sendo feita uma busca ativa pelos grupos prioritários, especialmente para a aplicação da segunda dose contra Covid-19.

“Estamos fazendo isso em parceria com os municípios, pois são eles que aplicam as vacinas. É por meio de uma imunização em massa que vamos diminuir o número de casos e, consequentemente, de internações”, afirmou Carmen.

Infraestrutura em pauta

A infraestrutura rodoviária de Santa Catarina também foi pauta do encontro desta quinta-feira. O secretário Leodegar Tiscoski falou sobre o Programa Recuperar, de manutenção das rodovias catarinenses por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e as associações de municípios.

“O Programa Recuperar caminhou bem em algumas regiões, porém encontrou dificuldades em outras. Estamos fazendo uma avaliação para ver como podemos avançar ainda mais. Nosso objetivo é garantir boas condições para as nossas estradas”, salientou Tiscoski.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom