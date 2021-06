Cresol faz doação de Bomba de Infusão para o SAMU de São Joaquim

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de São Joaquim recebeu recentemente a doação de uma bomba infusão.

A entrega foi feita pela Cooperativa de Crédito CRESOL, que já doou diversas bombas infusoras para o Hospital de São Joaquim, após o agravamento da pandemia na cidade da Neve.

Uma bomba de infusão é um dispositivo médico que entrega fluidos, como nutrientes e medicamentos, no corpo de um paciente em quantidades controladas. Bombas de infusão são amplamente utilizadas em ambientes clínicos, como hospitais, casas de repouso, ou até mesmo em casa, para pacientes com alguma necessidade especial de nutrição ou medicação.

“Entendemos a gravidade da situação não tínhamos noção como era o trabalho do Samu e ficamos feliz de poder dar esta ajuda, pois sabemos que irá contribuir muito para fazer a diferença nos atendimentos e sempre que houver uma demanda assim que nos procurem, pois queremos como cooperativa ajudar, relata André Rissi gerente da Cresol.

O SAMU irá utilizar essa bomba infusora para melhorar o atendimento de transporte de pacientes com coronavírus que precisam ser transportados para os leitos de hospitais que disponibilizarem vagas, ou seja: onde houver vagas em hospitais de toda Santa Catarina.

A importância da doação e uso da Bomba infusora

A Cordenadora do SAMU de São Joaquim Maria Madalena Colla destacou a importância com que esse equipamento vai garantir mais estabilidade para o manuseio e transporte dos pacientes: “Com certeza irá Facilitar muito as 2 bombas de infusão por seringa que ajuda colocar o soro no nos pacientes que transportamos, de uma forma mais precisa, vai contribuir para colocarmos vários tipos de medicamentos no soro e isto facilita o manejo do paciente durante todo o transporte”. Destacou a Coordenadora.

No momento São Joaquim está operando com a USA – Unidade de Saúde Avançada que é UTI móvel, sendo que uma pertence ao Estado e gerenciado por uma empresa reguladora e uma outra ambulância que a UBS – Unidade Básica de Saúde que é gerenciado pelo município, porém as duas ambulâncias são acionadas pela central de regulação de Lages e atende a toda a Serra Catarinense.