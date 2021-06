Avanço na vacinação contra a Covid-19: SC recebe mais 265 mil doses nesta quinta-feira

Santa Catarina recebe nesta quinta-feira, 24, mais um reforço para o avanço da vacinação contra a Covid-19. Três lotes, totalizando 265.400 doses de imunizantes encaminhados pelo Ministério da Saúde, chegam ao Estado. O governador Carlos Moisés reforça o compromisso do governo em acelerar a vacinação com a chegada dos novos lotes: “É mais um avanço a ser comemorado. Como fazemos desde o início da campanha, garantiremos uma distribuição rápida aos municípios, que são os responsáveis pela aplicação. Mantemos o compromisso de aplicar a primeira dose em todos os catarinenses com mais de 18 anos até outubro”, disse o governador.



Na manhã desta quinta-feira, chegam ao Aeroporto de Florianópolis 126,2 mil doses da Coronavac. No começo da tarde, o Estado recebe mais 86.850 da Pfizer. Chegam também nesta quinta, de acordo com informação do Ministério da Saúde, 52.350 doses da vacina Janssen, fabricada pela Johnson & Johnson. Os imunizantes serão direcionados às 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina.



Pela primeira vez, o Estado receberá a vacina Janssen. As 52.350 unidades serão aplicadas em dose única, o que permitirá acelerar a imunização. Segundo o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, o recebimento das vacinas da Janssen é um passo importante para o avanço no calendário de imunização. “Nosso Estado vem ampliando a vacinação. Seguindo nosso calendário, teremos toda a população catarinense maior de 18 anos vacinada com pelo menos com a primeira dose até outubro deste ano”, ressaltou o secretário.



O Estado já ultrapassou a marca de 3 milhões de doses aplicadas entre dose 1 e dose 2, segundo os dados disponíveis no vacinômetro. No grupo prioritário. que contempla idosos, trabalhadores da saúde, da educação, indígenas e mais 18 categorias, mais de 90% das pessoas já receberam, ao menos, a primeira dose (D1).



A Secretaria da Saúde vem alertando com relação à falta de retorno da população para a aplicação da segunda dose e faz um apelo àqueles que, mesmo estando no tempo de aplicação da D2, por alguma razão ainda não completaram o seu esquema vacinal,q ue sigam aos pontos de vacinação.

“Queremos chegar ao final do ano com a pandemia controlada e, para isso, precisamos da colaboração de todos. É preciso ficar atento ao calendário de vacinação e seguir os protocolos sanitários já conhecidos”, afirmou o secretário.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES