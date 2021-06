Vacinação em SC: Estado começa a distribuir as 265 mil novas doses da vacina contra a Covid-19 recebidas nesta quinta-feira

Santa Catarina recebeu e começou a distribuir nesta quinta-feira, 24, 265.130 doses de vacinas contra a Covid-19. Três remessas chegaram ao estado: 126.200 do laboratório Sinovac/Butantan, 86.580 da Pfizer e 52.350 da Janssen. As vacinas foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, em São José, para organização da logística de distribuição.

“A cada chegada de remessas ficamos um pouco mais próximos da volta à normalidade. Mas para isso é importante que todos estejam atentos ao cronograma de vacinação, escolham ser vacinados e retornem para a segunda dose”, disse o governador Carlos Moisés, vacinado nesta quinta-feira, em Laguna.



As vacinas da Unidade Descentralizada de Vigilância Epidemiológica (UDVE) da Grande Florianópolis serão entregues no fim de tarde desta quinta. Para as demais centrais regionais, a distribuição será na sexta-feira, 25. Pela manhã, via terrestre, saem as doses das unidades de Tubarão, Criciúma e Araranguá, Jaraguá do Sul e Joinville, Blumenau, Itajaí e Rio do Sul. O avião do Corpo de Bombeiros Militar também encaminha, pela manhã, as doses das centrais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê e Concórdia. No período da tarde, o avião do Corpo de Bombeiros Militar leva as doses das centrais de Mafra, Videira, Joaçaba e Lages.

Nesta remessa, serão encaminhadas aos municípios catarinenses 202.030 doses. As 86.580 doses da Pfizer e as 52.350 doses da Janssen serão distribuídas integralmente para aplicação da D1 e dose única, respectivamente. No caso da Coronavac, serão distribuídas, neste momento, metade das doses recebidas, ou seja, 63.100 unidades, para a reserva da segunda dose (D2).



Todos os 295 municípios catarinenses vão receber vacinas de todos os fabricantes.

:: A tabela de distribuição pode ser conferida aqui

Com mais remessa, o Estado dará continuidade à vacinação dos grupos prioritários e da população com idade entre 50 e 54 anos e dará início à vacinação da população com idade entre 45 e 49 anos. “É importante reforçar que os municípios só devem avançar para a próxima faixa etária, antes das datas estabelecidas pelo Estado, caso a cobertura vacinal do grupo que estiver sendo vacinado for superior a 75%. Essa medida é importante para que uma parte considerável da população seja vacinada antes de avançar para a próxima”, assinala o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

