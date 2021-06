Vinícolas de São Joaquim terão projeto asfáltico e um novo passo na evolução do Enoturismo

As boas notícias que chegam da capital é que o turismo de São Joaquim ganha mais um passo importante para a sua evolução através de investimentos do Estado no setor do Enoturismo.

A parceria entre o Prefeitura de São Joaquim e o Governo do Estado rendeu bons frutos para região e trará, agora, um audacioso projeto que pretende fazer o asfalto para as rotas viníferas de São Joaquim e melhorar, dessa forma, a infraestrutura na área turística da cidade da neve, atraindo cada vez mais turistas e ampliando a captação de renda do setor.

São Joaquim se tornou um importante polo turístico se tratando dos Vinhos de Altitude que se destaca, de forma impulsionada, devido ao terroir (terra/solo) e a excelência da produção de Vinhos Finos que já trouxeram diversos prêmios nacionais e internacionais para a cidade.

De acordo com o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, o Governador Carlos Moisés reafirmou o compromisso que tem de pavimentar, com prioridade, as estradas de acessos ás vinícolas, refazer ponte das Goiabeiras e também o Anel da Maçã repavimentando os 07km de asfalto da SJ-050 e levando a extensão asfáltica até a localidade do Luizinho. Além da parte do Aeroporto Ismael Nunes que será finalizado no que depender do estado.

-“Enfim, o Governador está firmando o compromisso e a lealdade que tem com o município de São Joaquim, isso tudo através do relacionamento e da amizade que construímos, então estamos em casa aí com o Governador do Estado e torcendo que tudo se encaminhe o mais rápido possível e que possamos realizar estas ações que estão planejadas e que serão materializadas, assim foi a nossa reunião com o governador sobre os assuntos primordiais para São Joaquim e para a Serra Catarinense”. Respondeu o Prefeito Giovani Nunes.

O Projeto asfáltico irá contemplar os caminhos que levam para as Vinícolas Pericó e Villaggio Conti, pela estradas municipais da região do Pericó, além da Quinta da Neve e a Suzin na região do Bentinho/Alecrim e chegará na porteira da Leone di Venezia passando também pela Monte Agudo. Estas são as vinícolas que devem receber as obras de infraestrutura e que estão sendo tratadas como pautas urgentes do Estado.

“Nem todo o polo turístico tem vinho, mas onde tem vinho com certeza há turismo!”

“Essa é uma ótima notícia, do reconhecimento e investimento do Estado para os setor do Enoturismo que introduziu uma cultura que abre uma imensa possibilidade de movimentação econômica, gerando emprego e renda para São Joaquim. Tenho certeza que com com o asfaltamento para as vinícolas o fluxo de turistas deve aumentar consideravelmente. Juntando as belezas da nossas paisagens, o clima frio e vinho de qualidade é tudo o que um turista almeja”. Frisou Humberto Conti, Presidente da Associação dos Vinhos de Altitude.