Vacinação em SC: 257 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegam ao estado nesta quarta

O Governo de Santa Catarina recebe na noite desta quarta-feira, 30, duas novas remessas de doses da vacina contra a Covid-19, somando um total de 257.190 doses. O primeiro lote, com 37.440 doses da Pfizer, chegou ao aeroporto de Florianópolis às 19h. O segundo, com 219.750 doses da vacina AstraZeneca, está previsto para chegar às 23h20. As novas remessas serão distribuídas aos municípios catarinenses para aplicação da primeira dose (D1).

“Essas novas doses irão nos permitir avançar nos grupos a serem vacinados. Mas é muito importante que aqueles que já se vacinaram com a primeira dose fiquem atentos ao prazo e voltem para receber a segunda. Temos cerca de 70 mil pessoas que não retornaram. Só com a população vacinada estaremos mais próximos da normalidade”, frisou o governador Carlos Moisés.

A distribuição vai começar na quinta-feira, 1º de julho, pela manhã. As vacinas das centrais regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Joaçaba, Videira, Mafra, Rio do Sul e Lages serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Para as demais centrais regionais, Grande Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau e Itajaí as doses seguem via terrestre. A previsão é que a distribuição seja finalizada ainda na quinta.



:: Clique aqui para conferir a tabela de distribuição de doses

:: Mais fotos da chegada no álbum



“Hoje, dia 30 de junho, recebemos mais uma remessa do Ministério da Saúde. Vamos poder avançar na campanha de vacinação contra o coronavírus em SC. As doses da AstraZeneca e da Pfizer serão utilizadas como D1, para podermos progredir mais nas faixas etárias e também nos grupos prioritários”

O diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck, explica que o quantitativo de doses que está sendo enviado aos municípios catarinenses corresponde a aproximadamente 85% das vacinas necessárias para aplicação da primeira dose na população adulta, com idade entre 45 e 49 anos. “Estamos avançando na vacinação por faixa etária, mas não podemos deixar que alguns grupos fiquem com baixa cobertura vacinal. Por esse motivo, pedimos que os municípios só avancem para um novo grupo etário quando a cobertura vacinal do grupo anterior for superior a 75%”, assinala o diretor.

Com mais esses dois lotes, Santa Catarina soma um total de 4.657.320 doses recebidas desde o início da vacinação.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde