ATENÇÃO: PMRv INFORMA INTERDIÇÃO TOTAL DA SC-114 NO PAINEL

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) comunica a intertição da SC-114, que em virtude de risco iminente de desmoronamento, na altura do KM 249,5, está sendo interditada nesse exato momento.

A medida que visa garantir a segurança de todos os usuários da rodovia. Foi deliberado, juntamente com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), que já mobilizou os recursos humanos e máquinas, e iniciará os trabalhos de recuperação no início da manhã desta quinta-feira, 30.

Os caminhos alternativos são:

*Para quem trafega no sentido São Joaquim-Lages:

SC-112, via Urupema; SC-110, via Urubici; e estrada de acesso ao condomínio Nevada (trecho não pavimentado de 4km), próximo ao ponto interditado.

*Já para o sentido contrário, pela BR-282, até o trevo de acesso ao município de Rio Rufino; ou também pela estrada de acesso ao condomínio Nevada (trecho não pavimentado de 4km), próximo ao ponto interditado.