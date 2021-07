Vacinação em SC: Adultos vão receber a primeira dose contra a Covid-19 até 31 de agosto

O Governo do Estado divulgou nesta quinta-feira, 1º de julho, o novo calendário de vacinação. A previsão é que toda a população catarinense vacinável – acima dos 18 anos – receba, pelo menos, a primeira dose do imunizante até o dia 31 de agosto. Com o anúncio, o Estado antecipou em 53 dias o calendário divulgado anteriormente.

A proposta foi aprovada na reunião da Comissão Intergestores Bipartide (CIB), realizada nesta quinta-feira, 1º de julho.

“Nós só vamos voltar à normalidade quando todos os catarinenses estiverem vacinados. Até final de agosto, todos adultos acima de 18 anos receberão a primeira dose. Isso vai trazer esperança, gerar normalidade nas atividades do comércio, da indústria, da gastronomia, eventos, transporte, para o verão que está chegando aí. O turismo participa com quase 15% do PIB de Santa Catarina”, destaca o governador Carlos Moisés.

Nesta faixa da população acima dos 18 anos são mais de 5 milhões de pessoas que poderão ser imunizadas. “Aprovamos hoje, por unanimidade, a proposta do novo calendário de vacinação contra o coronavírus prevendo a vacinação dos cidadãos catarinenses acima de 18 anos até agosto. Ainda há a possibilidade de regrarmos de 12 a 18 anos conforme critério do Ministério da Saúde, na Comissão Intergestores Tripartite, que deve acontecer nos próximos dias”, afirma o secretário Estadual de Saúde, André Motta Ribeiro.

A vacinação segue dividida em grupos etários, chegando aos maiores de 30 anos até o final de julho e ampliando para os acima dos 18 anos até 31 de agosto. De acordo com os dados do vacinômetro, Santa Catarina aplicou até esta quinta-feira, 3.459.456 doses sendo que dentro do grupo prioritário 92,2% já recebeu ao menos a primeira dose e 35,52% está com o esquema vacinal completo (D1+D2).

O Estado recebeu na noite da última quarta-feira 257.190 doses, que já estão em distribuição para as regionais de saúde.

Lista dos grupos de vacinação:

Acima dos 40 anos: 1º a 8/07

35 a 39 anos: 9 a 22/07

30 a 34 anos: 23/07 a 5/08

25 a 29 anos: 06/08 a 19/08

18 a 24 anos: 20/08 a 31/08

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES