Vacinação em SC: Semana começa com distribuição de doses e com incorporação de novo grupo prioritário na campanha contra a Covid-19

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina avança no estado e começa a semana com a distribuição de 273.710 doses aos municípios catarinenses, para uso como dose única ou dose 1 (D1). Além disso, um novo grupo foi incorporado como prioritário para receber a vacina: os trabalhadores industriais.

O cronograma de distribuição começa logo cedo nesta segunda-feira, 5. A partir das 7h30, as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) do estado já fazem a retirada das doses na Rede de Frio Estadual.

“Seguimos avançando com agilidade para garantir que cada vez mais os catarinenses tenham acesso às doses. A vacina é a única maneira de superarmos a pandemia. Reforçamos que é muito importante que cada pessoa tome a vacina e retorne para a segunda dose”, disse o governador Carlos Moisés.

AS UDVEs da Grande Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, Itajaí, Lages, Joaçaba e Videira seguem por via terrestre, já as UDVEs de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Mafra e Rio do Sul vão por via aérea, com o avião do Batalhão de Operações Aéreas (BOA).

“Com essa remessa, os municípios precisam se organizar para continuar com a vacinação por faixa etária e também ampliar para os trabalhadores industriais. Do total de doses, uma cota de 30% do total deve ser encaminhada para contemplar o novo grupo. O restante, 70%, será destinado para a população em geral por faixa etária”, explica Eduardo Macário, superintende de Vigilância em Saúde de SC.

Além dessas doses destinadas como D1 e dose única, o governo vai encaminhar também 141 mil doses de AstraZeca para serem utilizadas como dose 2 (D2).

>>> Confira na nota técnica 32 o total de doses enviadas para cada município

Vacinação dos trabalhadores industriais

Conforme deliberado na reunião da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), para receber a vacina, os trabalhadores industriais deverão apresentar carteira de trabalho ou crachá funcional, ou contracheque com documento de identidade, além de declaração da empresa com indicação de CNAE e de sua descrição.

A lista completa de atividades da indústria contempladas no grupo prioritário também está descrita na Nota Técnica 032.

Calendário de vacinação

Além da incorporação do novo grupo prioritário, foi aprovado ainda na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na quinta-feira, 1º de julho, o novo calendário de vacinação de Santa Catarina.

A previsão é que toda a população catarinense vacinável – acima dos 18 anos – receba, pelo menos, a primeira dose do imunizante até o dia 31 de agosto. Com o anúncio, o Estado antecipou em 53 dias o calendário divulgado anteriormente.

Os municípios devem seguir o calendário, iniciando pelas populações com maior idade para a menor, ou seja, quando entrar na faixa etária de 35 a 39 anos, a vacinação deve iniciar pelos de 39 anos, passando para 38, e assim sucessivamente na medida em que recebam as doses.

A vacinação segue dividida em grupos etários, chegando aos maiores de 30 anos até o final de julho e ampliando para os acima dos 18 anos até 31 de agosto. De acordo com os dados do vacinômetro, Santa Catarina aplicou até este domingo, 3.503.911 doses.

Lista dos grupos de vacinação

Acima dos 40 anos: 1º a 8/07

35 a 39 anos: 9 a 22/07

30 a 34 anos: 23/07 a 5/08

25 a 29 anos: 06/08 a 19/08

18 a 24 anos: 20/08 a 31/08

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde