Com -10.8°C “na relva” São Joaquim tem a maior geada de 2021

O Climaterra registrou, durante o amanhecer deste domingo (04) em São Joaquim, a maior geada do ano de 2021 quando o termômetro assinalou a mínima de -10.8°C na “relva” que é a temperatura medida a partir de um termômetro posicionado no solo, já a temperatura ambiente mínima em São Joaquim ficou na casa dos -5.7°C de acordo com a Rede de Estações Keiser.

Além de São Joaquim, outros nove municípios obtiveram temperaturas negativas durante o amanhecer. Com destaque para Bom Jardim da Serra que registrou a mínima de -6.7°C com geada ampla.

E por falar e geada ampla, o município de São Joaquim teve a formação de geada em todos os pontos do município desde o centro da cidade e até o ponto mais recôndito do interior, formando uma paisagem exuberante que o inverno proporciona na Serra Catarinense.

As temperaturas mínimas:

-6,7 B.Jardim*

-5,7 S.Joaquim*

-5,3 Painel/G.H

-5,1 Urupema**

-4,0 Vargem Bonita*

-3,8 Urubici*

-3,0 L.Régis*

-2,0 Fraiburgo*

-1,6 Água Doce*

-0,5 Curitibanos/UFSC**

0,4 Caçador**

0,4 Frei Rogério**

1,1 Ponte Alta do Norte**

1,3 Maravilha**

1,4 Rio das Antas**

1,6 Santa Cecília**

1,7 Vargem**

2,1 Videira**

2,3 Rio Rufino

2,4 Lages**

2,7 Otacílio Costa**

2,8 Campos Novos/Inmet

2,9 Tangará**

5,7 Florianópolis**

*F.Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer

Geada sobre a Relva em São Joaquim

Geada em São Joaquim em 04 de julho de 2021 – Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online.









































Na localidade do Vale da invernadinha, também se formou uma espessa camada de geada; veja nas imagens de Raquel Oliveira:

























Geada em Bom Jardim da Serra – Fazenda Baú em 04 de julho de 2021 – Imagens Camila Andrade Anastácio:

Mais imagens da Geada em São Joaquim

Imagens Mycchel Legnghi / São Joaquim Online