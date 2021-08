Pesquisadores identificam variante Gama plus da Covid-19 em SC

Pesquisadores brasileiros encontraram uma nova versão da variante Gama da Covid-19, identificada em Manaus (AM). A cepa chamada de Gama plus é descrita em um trabalho realizado pelo projeto Genov, da rede de laboratórios Dasa.

Entre as 11 amostras encontradas, uma foi em Santa Catarina. No entanto, o superintendente de vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macário, afirma que não foi informado pelos pesquisadores e que, até o momento, ainda não é classificada como variante de atenção.

De acordo com o portal R7, foram 1.380 amostras analisadas de pessoas com a Covid-19 no Brasil. Entre elas, 11 (Gama plus) tinham a mutação P681H, o que os autores do relatório classificaram como “convergente com características da Delta, variante que geralmente apresenta essa alteração estrutural.

Em termos científicos, um aminoácido presente na “coroa” do novo coronavírus, chamado prolina, é substituído por outro, a histidina.

Além disso, ele destaca que a mutação torna a variante Gama plus mais transmissível que a tradicional. Assim como acredita que ocorreu no Amazonas, onde a rede da Dasa não tem cobertura.

Ainda de acordo com o virologista, um levantamento da FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz) mostra que que 78% dos novos casos de Covid-19 no Amazonas, em julho, foram causados pela Gama plus.

A vantagem evolutiva do vírus pode apresentar características com maior poder de transmissibilidade, letalidade ou até “escapar” da imunização das vacinas. Apresentando um dos três potenciais, a OMS (Organização Mundial da Saúde) considera uma variante de preocupação.

“A nossa maior preocupação é com a variante Delta. Além de ser tão transmissível quanto um resfriado, ela tem duas vezes mais capacidade que a Gama. Ela não escapa da vacina, mas quem não está vacinado não está protegido e pode apresentar sintomas graves”, completa Eduardo Macário.

